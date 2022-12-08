حارس هولندا: ميسي بشر ويهدر ركلات الجزاء

قال أندرياس نوبرت، حارس مرمى المنتخب الهولندي، إن ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين بشر" وقد يهدر ضربات الجزاء، وذلك قبل لقاء المنتخبين يوم الجمعة في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وسجل ميسي، في المشاركة الخامسة له بكأس العالم، ثلاثة أهداف في قطر ليساعد المنتخب الأرجنتيني على الوصول لدور الثمانية بالبطولة، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 94 هدفا.
ونجح ميسي في تحويل 21 من أصل 26 ضربة جزاء إلى أهداف في مسيرته الدولية، وكانت واحدة من اخفاقاته في ضربات الترجيح في المباراة التي فاز بها الفريق على نظيره البولندي في آخر مباريات دور المجموعات، رغم تسجيله من ضربة جزاء في مواجهة السعودية التي خسرها منتخب بلاده 1 -2.
ومع خروج كل من منتخبي إسبانيا واليابان بضربات الترجيح في دور الستة عشر، يبدو نوبرت جاهزا للتحدي في حال وصلت مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين إلى ضربات الترجيح وواجه ميسي خلالها.
وقال نوبرت للصحفيين، يوم الأربعاء: إنه مثلنا، هو بشر، الأمر يتعلق باللحظة.
وأضاف: قد يهدر أيضا ولقد رأينا ذلك في بداية البطولة.
كان طريق نوبرت لكي يصبح الحارس الأساسي لمنتخب هولندا في كأس العالم غير تقليدي، حيث كان قد رحل عن فريق دوردريخت بالدرجة الثانية في هولندا قبل عامين.
وكان اللاعب يعتزم اعتزال كرة القدم رغم توقيعه مع نادي جو أهيد إيجلز فيما بعد أوائل عام 2021، وحقق نجاحا مع الفريق ، قبل أن ينضم إلى هيرنفين في مايو بنفس العام.
كان أداءه كافيا ليتلقى دعوة الانضمام للمنتخب الهولندي في كأس العالم بقطر، وأصبح نوبرت ثاني حارس مرمى يبدأ مسيرته الدولية مع منتخب هولندا من خلال كأس العالم، حينما شارك في المباراة الأولى التي انتهت بالفوز على السنغال 2 - صفر.
-
الزمالك يعود إلى الانتصارات برباعية طلائع الجيشاستعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 4 - صفر على مضيفه طلائع الجيش، ... رياضة عالمية
-
وكيله: لاوتارو تأثر بهدفي السعوديةكشف أليخاندرو كاماتشو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز أن مهاجم الأرجنتين تلقى مسكنات ألم قوية حقنا في الكاحل ليتمكن من اللعب بكأس العالم الحالية، مشيراً ... رياضة عالمية
-
فينيسيوس يرد على روي كين بحضور "قطة"قال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إنه وزملاءه في الفريق سيواصلون الاحتفالات الراقصة بالأهداف في كأس العالم لكرة القدم مدافعا عن حقهم في التعبير عن ... رياضة عالمية