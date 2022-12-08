فضائح رشى تلاحق منتخبي غانا والكاميرون في المونديال

كشفت تقارير إعلامية، يوم الخميس، أن اتحادي كرة القدم في غانا والكاميرون تلقيا رشى من اللاعبين من أجل منحهم فرصة التواجد في نهائيات كأس العالم 2022.

وودع منتخبا غانا والكاميرون المونديال من دور المجموعات بعد فشلهما في الحصول على المركزين المؤهلين إلى دور الـ 16، إذ حلت غانا في المرتبة الأخيرة في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كوريا الجنوبية والخسارة أمام البرتغال وكوريا الجنوبية، في حين غادرت الكاميرون مبكرا أيضا بتواجدها ثالثا في المجموعة السابعة بـ "4 نقاط"، جاءت من التعادل مع صربيا والفوز على البرازيل والخسارة أمام سويسرا.

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وأدلى رومان مولينا، الصحافي الاستقصائي الفرنسي الشهير، بادعاءات صادمة في فيديو بثه عبر موقع "يوتيوب"، كشف عبره أن مسؤولي كرة القدم في غانا والكاميرون قبلوا رشى من بعض اللاعبين لإدراجهم في قائمة مونديال 2022.

وقال مولينا الذي اتهم الاتحادين بالفساد، إن بعض اللاعبين دفعوا أموالا لتواجدهم في قائمة المونديال، والبعض الآخر دفع مقابل اللعب في مباريات كأس العالم.

وأضاف في مقطع الفيديو الذي بثه باللغة الفرنسية: مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، أصبح كأس العالم يؤثر على قيمة اللاعبين، ويساعدهم في الحصول على عقود جديدة وعملية الانتقال.

ولم يرد اتحاد كلا البلدين على مزاعم مولينا.