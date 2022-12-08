فيديو مسرب يورط أونانا ومدرب الكاميرون في المونديال

اتهم ريغوبيرت سونغ، مدرب المنتخب الكاميروني لكرة القدم، الحارس أندريه أونانا بالازدراء وعدم الاستماع إلى توصياته، وأنه يعتقد أن قربه من صامويل إيتو، رئيس اتحاد كرة القدم، يجعله يفعل أي شيء يريده.

جاء حديث سونغ خلال فيديو مسرب تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الخميس.

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واستبعد ريغوبيرت سونغ أونانا من المواجهة الثانية للكاميرون في كأس العالم أمام صربيا، ليحل بدلا منه ديفيس إيباس في المباراة التي انتهت بالتعادل 3 – 3، وأشارت تقارير إلى أن استبعاد أونانا جاء بعد خلاف مع سونغ حول طريقة لعبه في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة صفر - 1 أمام سويسرا، قبل أن يغادر بعثة المنتخب عائدا إلى بلاده.

وفي مقطع فيديو المسرب، اتهم سونغ حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي بعدم الالتفات إلى توصياته كمدير فني، مضيفا: أخبرت أونانا في صباح يوم المباراة، أنني لا أريد العمل معه بعد الآن، لقد بدأ في البكاء، قلت له يا صغيري ليس لدي وقت لذلك، وأنا أستعد للمباراة، وفي اليوم السابق للمواجهة أخطرت صامويل إيتو بقراري.

وأضاف مدرب الكاميرون في الفيديو: اتصلت به ليلة المباراة ولم يأت، وفي التدريبات يقوم بأمور فردية، وفي المباريات يلعب بمخاطرة، طلبت منه التوقف عن المجازفة، أخبرني أنه لا يريد التحدث معي، قلت له أتحدث مع فينسنت أبوبكر وتشوبو موتينغ وزامبو أنغيسا، من أنت حتى لا أستطيع التحدث معك؟

وكشف سونغ أنه بسبب المشكلة الأخيرة تم إيقاف التدريب، وطلب من جميع اللاعبين التوجه إلى غرفة الملابس والعودة إلى الفندق، وأردف: قلت لأونانا لقد أفسدت التدريب، وكان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في المدرجات ورأى كل شيء.

وأوضح سونغ أن أونانا ذهب إلى تقديم شكوى ضده إلى إيتو، وتابع: أونانا يعتقد أن التواجد مع إيتو كل يوم وقربه منه، سوف يجعله يدعمه ضدي، لكنه لا يعرف هذا الرجل، وقال له إيتو اذهب وتحدث مع المدرب.

ورد حارس إنتر ميلان على الفيديو المسرب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: في عالم يكون فيه الكذب هو الشيء الأكثر شيوعا، فإن قول الحقيقة يجعلك ثوريا، لكن في النهاية الوقت سيكشف كل شيء.