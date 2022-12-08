لافوينتي يخلف إنريكي في تدريب إسبانيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم، وتعيين لويس دي لافوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاما في منصبه.
وخرجت إسبانيا بطلة العالم 2010 من دور الستة عشر بالمسابقة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب وعقب التعادل دون أهداف مع نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الثلاثاء.
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وقال الاتحاد الإسباني في بيان: قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي كمدرب جديد.
وكان لويس إنريكي قد قال بعد الخروج أمام المغرب إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة. وتولى لويس إنريكي المسؤولية لأول مرة في 2018 وكان يرتبط بعقد حتى نهاية العام.
وأصبح لويس إنريكي رابع مدرب يقال من منصبه بعد خروج فريقه من كأس العالم.
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