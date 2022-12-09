ساوثغيت يتوعد فرنسا بخطة هجومية

حثّ مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت فريقه أن يكون الطرف المبادر هجوميًا في المباراة المرتقبة أمام فرنسا بطلة العالم في ربع نهائي مونديال قطر 2022، السبت.

ويُعتبر المنتخب الإنجليزي أحد أفضل الفرق الهجومية في البطولة مع 12 هدفًا في 4 مباريات حتى الآن، لكنه سيواجه قوة ضاربة أخرى بقيادة هدّاف البطولة كيليان مبابي.

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وأدى الخطر الكامن بمهاجم باريس سان جرمان إلى فرضيات بأن ساوثغيت قد يغير أسلوبه بإضافة مدافع إضافي للتعامل مع الرباعي الهجومي لفرنسا المؤلف من مبابي، أوليفييه جيرو، أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

إلا أن ساوثغيت ألمح إلى أنه ينوي إجبار فرنسا على القلق أكثر بشأن كيفية إيقاف المجموعة الهجومية الموهوبة لمنتخب "الأسود الثلاثة".

وقال ساوثغيت لقناة "اي تي في" البريطانية: لا فائدة من الدخول في مباراة كهذه والتستر والجلوس في الوراء. نعتقد أننا يمكن أن نتسبب في مشاكل مع الكرة ونعتزم القيام بذلك.

وأضاف: لقد تغلبنا على بعض الفرق الكبيرة. نعلم أننا نمتلك تجربة اللعب في ليالي الضغط الكبير وكفريق كنا صلبين في الكثير من المواقف التي تُجَهِزك لليالي المماثلة.

وأشار ساوثغيت الى أنّ فريقه: وصل إلى مباراة نهائية للمرة الأولى منذ 55 عامًا. لقد فزنا في نصف النهائي وبلغنا نصف نهائي كأس العالم من قبل.

وكانت إنجلترا تأهلت الى نصف نهائي مونديال 2018 قبل ان تخسر من كرواتيا بركلات الترجيح، قبل أن تسقط أمام إيطاليا في نهائي كأس أوروبا صيف 2021.