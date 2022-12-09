للمونديال الخامس توالياً.. "أوروبي" يقصي البرازيل

واصلت المنتخبات الأوروبية حرمان البرازيل من تزيين قميصها بالنجمة السادسة لبطولة كأس العالم الخامسة على التوالي منذ فوز "السحرة" بآخر الألقاب في كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

وخسرت البرازيل للمرة الخامسة على التوالي في بطولات كأس العالم في الأدوار الإقصائية أمام منتخب أوروبي عندما فرضت كرواتيا عليها التعادل لتتأهل الأخيرة إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

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ومنذ فوز البرازيل على تركيا في نصف نهائي 2002 وعلى ألمانيا في نهائي النسخة نفسها عجز المنتخب الفائز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم من الوصول إلى نهائي آخر خلال 20 عاما.

ففي كأس العالم 2006 في ألمانيا، هزمت البرازيل في ثمن النهائي قبل أن يتكفل الفرنسي زين الدين زيدان بإقصائهم في ربع النهائي بأداء فردي يعد من الأشهر في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة وصناعته لهدف اللقاء الوحيد لزميله تييري هنري. وبعدها بأربعة أعوام استلمت هولندا مهمة هيمنة الأوروبيين على البرزيل لتقصيها من ربع النهائي بثنائية ويسلي شنايدر.

وفي كأس العالم التي أقيمت على أراضي البرازيل، وصل "السيليساو" إلى نصف النهائي في أقصى دور يبلغه منذ 2002 إلا أن سباعية ألمانيا التاريخية سجلت إحدى كوارث كؤوس العالم نتيجة وأداء على أصحاب الأرض قبل أن تعود في روسيا بـ 2018 وتودع من ربع النهائي مرة أخرى بهدفي فيرناندينيو العكسي وكيفن دي بروين.