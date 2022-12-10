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حارس الأرجنتين تألق في ركلات الترجيح

ركلات الترجيح تنقذ الأرجنتين من مفاجأة هولندا

الدوحة - رويترز
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فازت الأرجنتين بركلات الترجيح على هولندا 4-3 بعد تعادل مثير 2-2 لتصعد لمواجهة كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الجمعة.

وسجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء وصنع قبله آخر لناويل مولينا ليقود الأرجنتين للتقدم 2-صفر حتى الدقيقة 83.

وقلبت هولندا الطاولة بهدفين متأخرين للبديل فاوت فيخورست قبل نهاية الوقت الأصلي، واستمر التعادل في الوقت الإضافي.

وتصدى إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين لركلة فيرجيل فان دايك الأولى وأخرى لستيفن برغهاوس.

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