رونالدو يعادل رقم الكويتي بدر المطوّع

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 السبت.

وشارك رونالدو في الدقيقة 51 بدلاً من روبن نيفيش ومنتخب بلاده متخلف صفر-1، ليعادل رقم الكويتي بدر المطوّع. وفي حال قدّر له خوض مباراة أخرى في الدوحة، سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية، علماً أنه يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.