نيمار غير متأكد من اللعب مرة أخرى مع البرازيل

كشف نيمار نجم البرازيل يوم الجمعة إنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب مرة أخرى مع منتخب بلاده بعدما تجرع خسارة مؤلمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في قطر.



وقال نيمار للصحفيين: بصراحة لا أعرف. أعتقد أن أي حديث الآن سيكون سيئا بسبب سخونة اللحظة. ربما لا أفكر بشكل صحيح. سيكون من السابق لأوانه القول إن هذه هي النهاية. لكني لا أضمن شيئا أيضا. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل. أريد بعض الوقت للتفكير في الأمر وما أريده لنفسي. لن أغلق الأبواب أمام اللعب مع البرازيل ولا أقول بنسبة 100 في المئة إنني سأعود.



وقال داني ألفيس زميل نيمار إنه سيعتزل اللعب دوليا لكنه سيواصل اللعب على مستوى الأندية.



وأمام كرواتيا، شن نيمار هجمة في الشوط الإضافي الأول من خارج منطقة الجزاء وتبادل الكرة مرتين في عمق دفاع كرواتيا ثم راوغ الحارس ليسجل هدفه الدولي 77 مع المنتخب معادلا الرقم القياسي للأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي.



لكن بدلا من الحفاظ على تقدمها الطفيف اندفعت البرازيل بحثا عن هدف ثان وتعرضت للعقاب حين تعادل البديل برونو بتكوفيتش من التسديدة الوحيدة لكرواتيا داخل المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية.



وفازت كرواتيا بركلات الترجيح لتقابل الفائز من الأرجنتين وهولندا في الدور قبل النهائي.

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