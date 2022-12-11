بيبي أنهى مباراة المغرب بكسر في ذراعه

كشفت تقارير إعلامية برتغالية، أن المدافع بيبي أنهى مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بكسر في ذراعه.

وسجل المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي 1 - صفر يوم السبت على استاد الثمامة في دور الثمانية لمونديال قطر.

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وأوضح موقع "maisfutebol" أن المدافع البرتغالي المخضرم أصيب بكسر في عظم الزند بذراعه الأيسر.

وأضاف التقرير: خضع بيبي "39 عاما" لفحوصات في أحد مستشفيات الدوحة، وأصيب بيبي في الدقيقة 51 عندما كاد يسجل برأسه وظهر بعد اللقطة ممسكا بيده بسبب الألم.