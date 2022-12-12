أخبار جديدة بشأن صحة بيليه

أكد تقرير طبي صدر يوم الاثنين تحسن حالة كرة القدم البرازيلي بيليه لكن دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله قرب نهاية الشهر الماضي.



ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر 2021 ودخل المستشفى في 29 نوفمبر لإعادة تقييم علاجه. وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو : تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية.