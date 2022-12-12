بنزيمة داعماً فرنسا قبل لقاء المغرب: أنا خلفكم

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أكد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني دعمه للمنتخب الفرنسي قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.
ويغيب بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن المنتخب الفرنسي في قطر بسبب الإصابة في الفخذ.
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وأصبح منتخب ديوك فرنسا على بعد خطوتين فقط من التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن عليه أولا تخطي عقبة المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم.
وكتب بنزيمة الذي عاد لتدريبات ريال مدريد ، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور يوم الأحد : هيا يا أولاد، اقتربنا من الوصول ، مباراتان أخريان، أنا خلفكم، هيا بنا.
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