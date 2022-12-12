اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زلاتكو
زلاتكو مدرب المنتخب الكرواتي

زلاتكو: "كرواتيا الصغيرة" تريد المزيد في المونديال

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، إن الصعود لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، سيكون "أعظم نجاح في تاريخنا".

وصرح داليتش في المؤتمر الصحافي الذي أجراه يوم الاثنين بأن المنتخب الكرواتي بلغ النهائي في روسيا عام 2018، عندما خسر أمام فرنسا، لكن تكرار هذا الإنجاز في تلك النسخة من المونديال يبدو أصعب على "كرواتيا الصغيرة".

وأضاف داليتش: نجاح كبير لكرواتيا أن تكون من بين أفضل أربع دول في العالم للمرة الثانية على التوالي. لكننا نريد المزيد.

أوضح داليتش: إنني متفائل بطبعي وأثق في لاعبي فريقي. نحن نلعب ضد الأرجنتين الرائعة مع قائدهم ليونيل ميسي، لكن ربما يكونون تحت الضغط أكثر قليلا منا.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي للمونديال يوم الثلاثاء، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل، أبرز المرشحين للتتويج باللقب، عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية للمسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط