زلاتكو: "كرواتيا الصغيرة" تريد المزيد في المونديال

قال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، إن الصعود لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، سيكون "أعظم نجاح في تاريخنا".

وصرح داليتش في المؤتمر الصحافي الذي أجراه يوم الاثنين بأن المنتخب الكرواتي بلغ النهائي في روسيا عام 2018، عندما خسر أمام فرنسا، لكن تكرار هذا الإنجاز في تلك النسخة من المونديال يبدو أصعب على "كرواتيا الصغيرة".

مادة اعلانية

وأضاف داليتش: نجاح كبير لكرواتيا أن تكون من بين أفضل أربع دول في العالم للمرة الثانية على التوالي. لكننا نريد المزيد.

أوضح داليتش: إنني متفائل بطبعي وأثق في لاعبي فريقي. نحن نلعب ضد الأرجنتين الرائعة مع قائدهم ليونيل ميسي، لكن ربما يكونون تحت الضغط أكثر قليلا منا.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي للمونديال يوم الثلاثاء، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل، أبرز المرشحين للتتويج باللقب، عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية للمسابقة.