مدرب الأرجنتين: علينا الاستمتاع بأداء مودريتش

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، يوم الاثنين، إن منتخب بلاده سيثق في طريقة لعبه عندما يواجه كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء، معربا عن اعتقاده بأن الأرجنتين توصلت إلى كيفية إلحاق الضرر بوصيفة بطلة 2018.

ولم تكن كرواتيا المرشحة للوصول إلى الدور قبل النهائي مرة أخرى، لكنها بلغت هذه المرحلة من خلال اللجوء لركلات الترجيح مرتين في تكرار لإنجازها في نسخة روسيا 2018.

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وقال سكالوني للصحفيين عشية مباراة الدور قبل النهائي الأولى: أزعجوا العديد من المنتخبات. لن أذكر اللاعبين الأساسيين لديهم أو نقاط قوتهم وضعفهم، لكننا قمنا بالوصول إلى النقاط التي يمكننا من خلالها إلحاق الضرر بهم. في بعض الأحيان ينجح الأمر، وأحيانا لا. نحاول تقديم كل شيء على أرض الملعب. في بعض الأحيان يقف الحظ إلى جانبك. إذا قدمنا أداء جيدا، فسيكون لدينا طريق أسهل للوصول إلى هدفنا. ولكن هذه كرة القدم، هذه هي الرياضة. لذا في بعض الأحيان فإن الفريق الأفضل قد لا يفوز.

وعندما سئل عن لاعب خط الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، الذي لا يزال قويا في سن 37، قال سكالوني إنه كان من دواعي سروره مشاهدته لمودريتش وهو يلعب.

قال سكالوني: إنه نموذج يحتذى به بالنسبة للكثيرين منا. ليس فقط بسبب موهبته ولكن أيضا بسبب سلوكه. كل ما يمكنني قوله هو أننا يجب أن نستمتع بالأداء الذي يقدمه. إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تستمتع بلاعبين مثله.

وقال سكالوني إن أنخيل دي ماريا ورودريغو دي باول سيكونان في حالة جيدة، ولن يكون غياب الموقوف ماركوس أكونيا إضافة لغونزالو مونتييل مشكلة.

وقال سكالوني: لدينا نظامنا الخاص وأسلوبنا في اللعب. بالطبع، في مواقف معينة نحتاج أن نأخذ في الحسبان كيف يلعب المنافسين. لن نغير أسلوبنا المعتاد. سنتخذ قراراتنا بالطبع خلال المباراة بناء على المواقف وسنرتقي إلى مستوى التحدي.