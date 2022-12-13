شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

وضع القراءة
100% حجم الخط
تحوم شكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو مع فرنسا في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم الأربعاء أمام المغرب بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.
وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن قلب الدفاع أوباميكانو ورابيو يعانيان من نزلة برد ويمارسان تدريبات خفيفة داخل الصالات.
مادة اعلانية
وغاب أوباميكانو بالفعل عن جلسة مران يوم الاثنين.
وإذا تم استبعادهما فإن إبراهيما كوناتي سيبدأ في قلب الدفاع بينما من المتوقع أن يكون يوسف فوفانا إلى جانب أنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني في خط الوسط.
اقرأ أيضاً
-
ألمانيا تستعين بالحرس القديم لإعادة بناء منتخبهاأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تأسيس مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيغيه وماتياس سامر، من أجل ... رياضة
-
بن مبارك.. أسطورة "منسي" تذكره الناس في نصف النهائيأسطورة في كرة القدم المغربية والفرنسية أيضاً. وإذا ما رأى العربي بن مبارك أسطورته تنهار مع مرور الوقت، فإن نصف نهائي مونديال قطر 2022 بين المغرب ... رياضة عالمية
-
مفاجأة.. ديشان تخلص من بنزيمة في المونديالكشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لم يصبر على إصابة المهاجم كريم بنزيمة، الذي كان بمقدوره ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية