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أوباميكانو ورابيو أمام إنجلترا ومعهم جيرو وفاران ولوريس

شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

الدوحة - رويترز
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تحوم شكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو مع فرنسا في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم الأربعاء أمام المغرب بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن قلب الدفاع أوباميكانو ورابيو يعانيان من نزلة برد ويمارسان تدريبات خفيفة داخل الصالات.

وغاب أوباميكانو بالفعل عن جلسة مران يوم الاثنين.

وإذا تم استبعادهما فإن إبراهيما كوناتي سيبدأ في قلب الدفاع بينما من المتوقع أن يكون يوسف فوفانا إلى جانب أنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني في خط الوسط.

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