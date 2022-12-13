10 آلاف شرطي يحرسون باريس خلال مباراة المغرب

أعلن جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، يوم الثلاثاء، عن حشد 10 آلاف شرطي في مختلف مناطق باريس، وذلك لتأمين العاصمة من حالات الشغب والإشراف على الاحتفالات المتوقعة بعد لقاء فرنسا والمغرب.

ويستضيف استاد البيت في قطر، يوم الأربعاء، مواجهة هامة تجمع المغرب ضد فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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وتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي بعد تفوقهم على البرتغال 1-0، بينما وصل منتخب فرنسا إلى المربع الذهبي عقب فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا في مونديال قطر، وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي، وتفصله خطوة لكتابة تاريخ جديد حال وصوله إلى النهائي المقرر إقامته في 18 ديسمبر الجاري.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، ليلة المباراة، أنه سيتم حشد 10 آلاف شرطي لتأمين باريس، قائلا: سيتم حشد 10 آلاف شرطي، 5 آلاف في باريس، لاسيما حول الشانزليزيه، مع تأمين محيط باريس بـ 5 آلاف شرطي أيضا.

وأوضح جيرالد دارمانين أن حركة المرور ستكون مغلقة تماما يوم مباراة فرنسا والمغرب في شارع الشانزليزيه الشهير.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية، كشفت عن تجمع 20 ألف شخص في الشانزليزيه للاحتفال بتأهل المغرب، يوم السبت الماضي.