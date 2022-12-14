أسطورة ألمانيا: ميسي سيتنازل عن "أي شيء" من أجل الكأس

أعرب يورغن كلينسمان أسطورة ومدرب منتخب ألمانيا السابق، أن ليونيل ميسي نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني يمكنه التضحية بأي نجاح سابق له مقابل الفوز بلقب كأس العالم.

وقال كلينسمان في رسالة إخبارية على هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الأربعاء: أعتقد أن ميسي يمكنه التنازل والتضحية بأي لقب سابق أحرزه، سواء كان في دوري الأبطال أو الدوري أو أي بطولات فاز بها، مقابل الفوز بكأس العالم.

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وتأهل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، بعد الفوز الكبير 3-0 على نظيره الكرواتي أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، والتي تجمع بين المنتخبين المغربي والفرنسي حامل اللقب يوم الأربعاء.

وأوضح كلينسمان: أيا كان من سيخوض المباراة النهائية أمام الأرجنتين، سيكون عليه أن يكافح بقوة أمام فريق أرجنتيني في غاية الإصرار.

وأضاف : في البداية، كان المنتخب الأرجنتيني متوترا للغاية، وخسر أمام المنتخب السعودى، ولكن الفريق تحسن من مباراة لأخرى. ولعب ميسي دورا هائلا في وصول المنتخب الأرجنتيني لهذه المرحلة.

وأشار كلينسمان : سيظهر الآن ما إذا كان ميسي قادرا على أن يحقق لمنتخب بلاده ما حققه دييغو مارادونا، الكثير من المشجعين في قطر يرغبون في هذا، التشجيع من المدرجات للمنتخب الأرجنتيني في مباراة كرواتيا كان رائعا للغاية.