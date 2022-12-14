الإعلام الكرواتي: "فيفا" منحاز لميسي.. حتى ضد زميله

اعتبرت وسائل إعلام كرواتية يوم الأربعاء، أن خسارة المنتخب في نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين 3-0 جاءت بسبب أخطاء الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي اتهمته بالانحياز الفاضح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل ميسي هدفاً وصنع آخر لزميله جوليان ألفاريز، لتفوز الأرجنتين على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي يوم الأربعاء بانتظار الفائز من المباراة الأخرى بين المغرب وفرنسا.

مادة اعلانية

وقالت صحيفة "فيسيرنجي": ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد كرواتيا كانت مدمرة، أولاً لم تكن صحيحة وثانياً أنها تسببت بإبعاد المنتخب ذهنياً عن المباراة وهذا ما جعل الأرجنتين تفوز 3-0.



وواصلت: من يعرف ماذا سيحدث لو لم يتسب الإيطالي أورساتو قراره الخاطئ، ربما لكانت كرواتيا تلعب النهائي الثاني على التوالي.

وكانت شبكة "جوتارنجي" أكثر حدة في انتقاداتها إذ اعترفت بأن الأرجنتين كانت أفضل لكن: لننظر إلى كيف ينحاز "فيفا" إلى جانب ميسي على حساب الآخرين، لقد حصل على ركلة جزاء، وكذلك جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم أن الشاب جوليان ألفاريز سجل هدفين في المواجهة.

وختمت: الكروات شعروا بأنهم مظلومين،، حتى عندما انتهت المباراة مسحوا دموعهم بكل فخر بعد مشوار الفريق الرائع والذي انتهى بأخطاء تحكيمية.