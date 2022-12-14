ميسي يتلاعب بكرواتيا ويأخذ الأرجنتين إلى النهائي

تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها 3-صفر على كرواتيا وصيفة حاملة اللقب باستاد لوسيل في قطر يوم الثلاثاء.
وافتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة34 حصل عليها خوليان ألفاريز بعد اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف ألفاريز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وخطأ في دفاع كرواتيا.
وحاولت كرواتيا، التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.
وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو غفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هز الشباك من مدى قريب في
الدقيقة 69.
وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.
وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب واللذين يلتقيان يوم الأربعاء.
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