نصيحة ذهبية للألمان: تعلموا من منتخب المغرب

دعا كارل هاينز رومينيغه، المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا لكرة إلى ضرورة التحلي بالتواضع ولكن أيضا بمزيد من الشغف من أجل إعادة الاتزان للمنتخب مجددا في نهائيات كأس أوروبا القادمة "يورو 2024"، مطالباً الألمان بالتعلم من التجربة المغربية.

وأعلن بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تشكيل مجموعة استشارية جديدة لمساعدة المنتخب الألماني على التعافي بعد الخروج المحبط من دور المجموعات بالمونديال القطري، وتم تعيين رومينيغه في المجلس الاستشاري بجانب كل من نجوم منتخب ألمانيا السابقين رودي فولر وماتياس زامر وأوليفر كان، إضافة إلى أوليفر مينتزلاف.

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وأوضح رومينيغه لـ"د.ب.أ": ينبغي على ألمانيا أن تنظر إلى ما وراء حدودها إلى دول مثل كرواتيا أو البرتغال اللتين رغم صغر حجمها وتعدادهما تدفعان بمواهب جديدة بصورة مستمرة.

وواصل: يجب على الألمان ألا يعلنوا عن أنفسهم بعد الآن كمرشحين للتتويج باللقب قبل البطولات الكبرى، يجب أن يتعلموا من منتخب المغرب المتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم، يجب أن نلعب بتواضع، انظروا إلى المغاربة، سيكون من المهم للاعبين والطاقم التدريبي العمل في هذا الاتجاه.