إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب البرتغال

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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوم الخميس أن فرناندو سانتوس سيرحل عن تدريب المنتخب بعد الخسارة أمام المغرب بدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.
وتعرض منتخب البلد الأوروبي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام المغرب وهي المباراة التي استبعد فيها المدرب هداف البرتغال التاريخي كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية.
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وتولى سانتوس، الذي أثارت خططه انتقادات في البرتغال وخارجها، المسؤولية في 2014 وقاد المنتخب في 109 مباريات والفوز ببطولة أوروبا 2016. وتحت قيادته، فازت البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم في 2018-2019.
وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن الاتحاد البرتغالي للعبة وسانتوس توصلا لاتفاق لفسخ عقد المدرب وأن بيانا رسميا سيصدر قريبا بهذا الخصوص. ولم يتضح بعد خليفة سانتوس.
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