جماهير المغرب تحيي لاعبيها بعد الخسارة أمام فرنسا

وجهت الجماهير المغربية تحية حارة للاعبي منتخبها عقب الخسارة أمام فرنسا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2022 بهدفين دون مقابل.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعدما تغلب على نظيره المغربي بهدفي ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين الخامسة و79 ، ليصعد لمواجهة الأرجنتين في المباراة الختامية يوم الأحد.



ولم يتوقف دعم الجماهير لأسود الأطلس لأكثر من 90 دقيقة، ثم وجه الجمهور في استاد البيت الذي احتضن المباراة، تحية حارة للفريق عند انهيار لاعبيه على أرضية الملعب حزنا على ضياع حلم التأهل للنهائي.

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وحرص المدير الفني وليد الركراكي على تهنئة المنتخب الفرنسي على الفوز على أرضة الملعب ثم توجه إلى لاعبيه كلا على حدة لمواساتهم وتقديم الشكر على جهودهم وإصرارهم خلال المباراة.

وفي المونديال الحالي، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ثم أصبح أول منتخب إفريقي يتأهل للمربع الذهبي في البطولة.