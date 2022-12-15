صحيفة "ليكيب" الفرنسية: الحارس أنقذنا أمام المغرب

وصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة أداء الحارس هوغو لوريس بـ"المثالي" أمام منتخب المغرب بنصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء، مانحة إياه التقييم الأعلى في المباراة التي انتهت بفوز أبطال العالم بهدفين دون رد.
وفازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم الحالية لتضرب موعداً مع الأرجنتين في إطار بحث المنتخبين عن النجمة الثالثة.
وكتبت "ليكيب" يوم الخميس: لوريس قدم أداءً لا تشوبه شائبة في نصف نهائي كأس العالم أمام المغرب، لقد ساعد منتخب فرنسا في تفادي أي صدمة أمام منتخب المغرب الذي ودع البطولة بعد مشوار ملحمي، لذا هو يستحق 8 درجات من 10.
وواصلت: كان لوريس حاضراً في المباراة دون أن يفقد التركيز ولو للحظة، تصدى لتسديدة رائعة جداً من عز الدين أوناحي، قبل أن يتصدى لركلة جواد ألياميق المزدوجة ويبقي فرنسا في المباراة.
وأتبعت: حتى عندما عانى الفرنسيون أمام الهجمات المغربية المتتالية بقي لوريس يقظاً واستطاع أن يحافظ على الهدوء داخل المنتخب.
ويستعد لوريس، حارس توتنهام اللندني، لخوض مباراته النهائية الثانية على التوالي في كأس العالم، بعدما كان حاضراً في فوز فرنسا على كرواتيا قبل 4 أعوام في روسيا.
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