الفيروس ينتشر وسط منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

أصبح رافائيل فاران وزميله إبراهيما كوناتي آخر لاعبي منتخب فرنسا المصابين بعدوى فيروسية قبل يومين من إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.
ولعب فاران مدافع مانشستر يونايتد، وكوناتي قلب دفاع ليفربول في مباراة نصف النهائي أمام المغرب والتي انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين دون رد وتأهلهم لملاقاة الأرجنتين.
وبحسب إذاعة "مونت كارلو" فإن الثنائي فاران وكوناتي استيقظا يوم الجمعة وهما يشعران بأعراض نزلة برد وإنفلونزا، وتم عزلهما عن بقية اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة على مدار الساعات القادمة حتى لا يتفشى الفيروس بين اللاعبين.
وأصيب المدافع الآخر دايوت أوباميكانو بالفيروس ذاته في وقت سابق وتبعه زميله لاعب الوسط أدريان رابيو، قبل أن ينضم الجناح كينغسلي كومان إلى قائمة المصابين بالعدوى قبل أيام.
وإذا لم يتعاف الثنائي من المرض خلال فترة وجيزة فإن المدرب ديديه ديشان سيضطر إلى تغيير خطته بالكامل، إذ من المحتمل أن يحول الظهير الأيمن جول كوندي إلى متوسط الدفاع ويعيد بنجامين بافارد إلى القائمة الأساسية.
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