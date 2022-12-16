بسبب النهائي.. فرنسا تغلق الشانزليزيه وتنشر 14 ألف شرطي

تستعد فرنسا لنشر قوة كبيرة من عناصر الشرطة قوامها حوالي 14 ألف فرد في جميع أنحاء البلاد، لضمان السلامة، مع خوض منتخب البلاد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر ضد منتخب الأرجنتين يوم الأحد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يوم الجمعة، إن عشرات الآلاف من الجماهير من المرجح أن يخرجوا للشوارع يوم الأحد، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن شارع الشانزليزيه الشهير سيغلق أمام حركة المرور.

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كما تم التخطيط لعملية أمنية واسعة النطاق خلال مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال غدا السبت بين منتخبي المغرب وكرواتيا بمشاركة 12800 ضابط.

وشهدت فرنسا العديد من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد بعد الفوز على المغرب في الدور قبل النهائي لكأس العالم، الأربعاء، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 260 شخصا، من بينهم 167 شخصا في العاصمة باريس.