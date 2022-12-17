الركراكي: منتخب إفريقي سيفوز بكأس العالم خلال 15 عاماً

يتوقع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم خلال الـ15 عاماً المقبلة، وذلك بعدما أصبح فريقه أول إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين بعد خسارة المغرب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت: أردنا أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا لكننا لا زلنا سعداء، نحن ضمن أفضل أربعة فرق بالعالم.

مادة اعلانية

وأتبع: كرة القدم الإفريقية مستعدة لمواجهة أفضل الفرق في العالم بفعالية وتقديم أفضل المستويات، على الأرجح سنستوعب ما حققناه في قطر بعد أربع سنوات، في كأس العالم المقبلة. سيكون الضغط أكبر كذلك، سيكون هناك توقعات تحيط بنا، هذا طبيعي.



وختم: أنا واثق أن فريقا من إفريقيا سيفوز بكأس العالم في غضون 15 عاما.