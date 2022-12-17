باتيستوتا: سعيد لتحطيم ميسي رقمي القياسي

عبر الدولي الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا عن سعادته لتحطيم مواطنه ليونيل ميسي رقمه القياسي كأفضل هداف لبلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل مواجهة فرنسا على اللقب في قطر يوم الأحد.

ووصل ميسي إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بعد أن سجل ركلة جزاء ضد كرواتيا في الفوز 3-صفر في الدور قبل النهائي.

مادة اعلانية

وأوضح باتيستوتا (53 عاما) في مقابلة مع صحيفة كلارين الأرجنتينية نشرت يوم الجمعة "(تحطيم ميسي رقمي القياسي) لم يزعجني على الإطلاق لأنني استمتعت به بينما كنت أملكه. ليو يستحق ذلك. إذا كان هناك شخص واحد يجب أن يحمل هذا الرقم القياسي فهو ميسي.ميسي ليس كائنا فضائيا. إنه إنسان من لحم ودم يلعب أفضل من أي شخص آخر. عندما يتفوق عليك لا يمكنك الشكوى فهو يمنحك المتعة".

وأضاف باتيستوتا، الذي سجل 10 أهداف في ثلاث نسخ لكأس العالم بين 1994 و2002، أن ميسي فاق توقعاته في البطولة المقامة في قطر بأهدافه الخمسة وثلاث تمريرات حاسمة ولعبه الرائع في جميع النواحي.

وزاد "كنت أتوقع أن يكون أكثر هدوءا لكنه يلعب مثل شاب صغير في 20 من عمره. لا يزال يشعر بالنهم للبطولات. جاء إلى هنا للفوز بكأس العالم. هذا ما تحتاجه كرة القدم وهذا ما ينقله ليو للفريق بأكمله".

وعبر المهاجم السابق عن ثقته في قدرة فريق المدرب ليونيل سكالوني على الفوز على فرنسا حاملة اللقب وقال: الأرجنتين تملك كل مقومات الفوز باللقب. هناك طاقة إيجابية في الأجواء تشجع على الفوز باللقب من أجل ميسي والجماهير أيضا".