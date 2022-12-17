سكالوني: أريد مشاهدة ميسي يبكي فرحاً في مباراته الأخيرة

أعرب ليونيل سكالوني مدرّب المنتخب الأرجنتيني السبت، عن أمله في أن يرفع قائد "ألبيسيليستي" ليونيل ميسي كأس العالم في ختام مواجهة فرنسا بالمباراة النهائية لمونديال قطر 2022 الأحد.

وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قال سكالوني: هذه المباراة ستكون الأخيرة لميسي ونتمنى أن يرفع الكأس يوم السبت، ولكن الأهم أن نستمتع بأداء ميسي وأن يستمتع هو أيضاً بالمباراة.

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وعن تحضيراته لهذه المواجهة، أكد: خطتنا للعب واضحة. نعرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، ونعرف نقاط قوته ونعم وسنوليها اهتماماً كبيراً.

وأضاف: سنحاول ألا نصل إلى ركلات الترجيح لكن إن وقعت، فسنختار الأفضل لحسمها.

ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرّب الشاب: الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا.