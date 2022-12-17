نجم فرنسا يتمنى فوز ميسي بكأس العالم على حساب بلاده

اعترف النجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيغيه بأن نهائي مونديال 2022 لكرة القدم يوم الأحد سيكون "صعبا على المستوى الشخصي" حيث يعاني من حالة من الارتباك بين ولائه للمنتخب الفرنسي الذي فاز معه من قبل بلقب كأس العالم، وجذوره الأرجنتينية.

ويعاني تريزيغيه النجم السابق ليوفنتوس الإيطالي من حالة تشتت فيما يتعلق بولائه للبلدين، لكن يرى أن القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الفوز بلقب كأس العالم ويحتاج إلى ذلك أكثر من الهداف الفرنسي كيليان مبابي.

مادة اعلانية

ويبحث ميسي (35 عاماً) نجم باريس سان جيرمان عن لقبه الأول في كأس العالم في الوقت الذي يتطلع فيه زميله في الفريق الفرنسي، كيليان مبابي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وقال تريزيغيه لشبكة "تي واي سي" التليفزيونية الأرجنتينية يوم السبت: أكرر ذلك بشكل مستمر، بالنسبة لي على الصعيد العاطفي ، واضعا في إعتباري إنها أخر مشاركة له في كأس العالم، ليو يستحق أن يكون بطلا، إنه يجعل الناس تحلم ، هذا لا يقلل من طموح منتخب فرنسا في الحفاظ على اللقب.

وأشار : فرنسا جاءت من أجل الفوز بلقب كأس العالم، لا شك في ذلك، هنا يكمن الفارق في السن، ليو في نهاية مسيرته، مبابي بدأ للتو، وسيحقق كل الأرقام القياسية.

وأوضح : سويا في باريس سان جيرمان يشكلان ثنائيا مذهلا، لكن الأرجنتين تلعب من أجل ميسي، كل شيء يمر من خلاله.



وتابع: إنه وضع صعب على الصعيد الشخصي، على المستوى العاطفي شيء لم أكن أرغب فيه، لكنه احتفال ونهائي رائع. إنه ما توقعناه جميعا بالنظر إلى المعطيات والتاريخ، هما أفضل فريقين في كأس العالم.

وتوج تريزيغيه بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب الديوك ، بعدما فضل اللعب لصالح فرنسا ، الدولة التي ولد بها، عن اللعب للأرجنتين حيث عاش والديه.