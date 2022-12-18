رسالة عاطفية من ابن ميسي لوالده قبل نهائي كأس العالم

كتب ثياغو ابن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، رسالة إلى والده يوم الأحد قبل ساعات من خوض الأخير نهائي كأس العالم أمام فرنسا، في آخر مباراة يخوضها الأسطورة الأرجنتيني بالمونديال.

ونشرت أنتونيلا زوجة ميسي ووالده الطفل الصغير (10 أعوام) صورة الرسالة التي كتبها ثياغو وجاء فيها: لقد ولدت في الأرجنتين، أرض مارادونا وميسي، نحن متحمسون ونريد أن نصبح أبطالاً للعالم.

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واقتبس الطفل الصغير كلمات من أغنية "موتشاتشوس" الأرجنتينية والتي أصبحت الأكثر بحثاً في الأرجنتين بعدما انتشر مطع مصور للاعبي المنتخب بقيادة ميسي يرددون الأغنية.



ويخوض ميسي (35 عاماً) آخر مونديال في مسيرته بعدما شارك في 4 نسخ، إذ كان ظهوره الأول بكأس العالم في ألمانيا عام 2006، وحينها ودع الأرجنتينيون من ربع النهائي أمام البلد المضيف، وفي نسخة 2010 غادر منتخب الأرجنتين ومدربه الأسطورة مارادونا من ثمن النهائي أمام الألمان، وبعد 4 أعوام خسر النهائي أمام ألمانيا ذاتها، قبل الإقصاء في ثمن نهائي نسخة روسيا 2018 أمام فرنسا بالذات، والتي سيواجهها في نهائي نسخة قطر 2022.

وبرز ميسي بشكل لافت خلال البطولة الحالية إذ أحرز 5 أهداف حتى الآن.