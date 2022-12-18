لاعبو الأرجنتين يخففون عن شعبهم المعاناة الاقتصادية

أهدى لاعبو الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم، الأول للبلد المنتمي لأميركا الجنوبية خلال 36 عاما، إلى شعبهم في ظل معاناته من ظروف اقتصادية صعبة.



وتوجت الأرجنتين بلقبها الثالث بكأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا في النهائي بقطر عقب تعادل مثير 3-3 بعد وقت إضافي.



وسيخفف الانجاز من معاناة شعب الأرجنتين بعد أن قفز التضخم إلى نسبة تقترب من 100 بالمئة على أساس سنوي، وشهدت احتجاجات شعبية قبل شهور للمطالبة برفع الأجور في ظل زيادة كبيرة للأسعار وضعف العملة المحلية (بيزو).





وقال إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين الذي لعب دورا محوريا في التتويج باللقب الغائب منذ 1986 بعدما أنقذ ركلة ترجيح: أهدي هذا اللقب لكل الأرجنتينيين ولعائلتي، حلمت بهذا طيلة عمري، خرجت من حي متواضع وسافرت شابا إلى إنجلترا، هذا اللقب لعائلتي وأطفالي.



وأشار مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي إلى الجماهير في استاد لوسيل بيده عقب حصوله على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس.



وقال المهاجم لاوتارو مارتينيز: أشكر الشعب الأرجنتيني وكل من سافر لتشجيعنا، أهدي اللقب لعائلتي في المدرجات ولأمي التي شاهدت المباراة من البيت بقلبها، ليست في أفضل حال وأتمنى أن يمنحها هذا اللقب القوة.