مبابي هداف كأس العالم 2022

فاز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بجائزة هداف بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 برصيد ثمانية أهداف.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في مواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل 3 - 3 قبل اللجوء لضربات الترجيح.

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ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف بعدما سجل هدفين في لقاء النهائي، فيما حل الفرنسي أولفييه جيرو وجوليان ألفاريز في المركز الثالث بعدما سجلا 4 أهداف.