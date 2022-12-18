مفاجأة.. الفرنسيون تحايلوا على بنزيمة وطردوه من المعسكر

كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الأحد، أن كريم بنزيمة أراد تلقي العلاج والبقاء مع منتخب بلاده في قطر من أجل المشاركة في الأدوار المتقدمة بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشان لم يرغب في تواجده، وطلب منه المغادرة في أسرع وقت.

وحرمت الإصابة مهاجم ريال مدريد من المشاركة في مونديال قطر، بعدما أصيب قبل أيام من انطلاق المنافسات، وقرر بعدها الجهاز الفني بقيادة ديشان استبعاده عن المنتخب على الرغم من أن المدرب الفرنسي رفض ضم لاعب آخر بديلاه له، وفي اليوم التالي عقب إصابته غادر بنزيمة معسكر "الديوك" في قطر.

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ووفقا لـ "ليكيب" أراد المهاجم الفرنسي البقاء في قطر ليكون متاحا في المباريات عند شفائه، لكنه غادر معسكر المنتخب الفرنسي في اليوم التالي من الإصابة وقبل يومين من المباراة الأولى لـ"الديوك" ضد أستراليا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: بنزيما ما زال مدرجا في قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبا، وكان بإمكان المدرب ضمه مجددا إلى المعسكر بعد شفائه، لكن ديشان لم يرغب في ذلك، على الرغم من أن بنزيمة أراد البقاء في قطر للعلاج من إصابته وكان يمكن أن يشارك في الأدوار المتقدمة بالمونديال، لكن ديشان أرسله خارج المعسكر.

وأوضح التقرير أن العلاقة بين مدرب فرنسا وبنزيمة متوترة للغاية، خاصة بعدما تجاهل مهاجم ريال مدريد ذكر ديشان في خطاب فوزه بجائزة الكرة الذهبية.