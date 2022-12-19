أغويرو يوجه عبارات "بذيئة" إلى نجم فرنسا

وجه اللاعب الأرجنتيني السابق كون أغويرو عبارات سيئة وبذيئة إلى إدواردو كامافينغا، لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد، عقب تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022.

ووصفت صحيفة "ماركا" العبارات التي وجهها أغويرو اللاعب السابق لبرشلونة ومانشستر سيتي بـ "المؤسفة"، وذلك خلال احتفاله مع لاعبي "التانغو" في غرفة خلق الملابس عقب التتويج.

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وجاءت العبارات السيئة التي وصف بها كامافينغا "20 عاماً" خلال بث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهاجم وبشكل مفاجئ كامافينغا خلال البث.

وأوضحت "ماركا" أن عددا كبيرا من المتابعين قاموا بتوبيخ الدولي الأرجنتيني السابق على عباراته السيئة التي أطلقها تجاه لاعب فرنسا وريال مدريد.