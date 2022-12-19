الاتحاد الإيطالي يستعين بـ"نظام شبه آلي" لرصد التسلل

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين موافقته على الاستعانة بنظام شبه آلي لرصد حالات التسلل اعتبارا من 27 يناير المقبل.
وكان لورنزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي قد أعلن استخدام التكنولوجيا في أول جولة بعد كأس العالم والتي تنطلق في الرابع من يناير المقبل، لكن تغير الموعد بعد اجراء اختبارات.
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وستصبح إيطاليا أول بطولة دوري تستعين بنظام التسلل، الذي استخدم في كأس العالم بقطر، اعتبارا من الجولة العشرين من عمر المسابقة وقال "وافق المجلس على استخدام النظام شبه الآلي لرصد حالات التسلل... بعد انتهاء الاختبارات الجارية". ويأتي هذا القرار تحريا لقدر أكبر من الدقة في القرارات واتخاذها بأسرع وقت ممكن.
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