بيليه: مارادونا يبتسم الآن

بعث النجم البرازيلي الأسطوري بيليه برسالة تهنئة للمنتخب الأرجنتيني عقب فوزه بكأس العالم لكرة القدم على حساب فرنسا 4 - 2 بضربات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022، حيث وصف نجاح ميسي في الفوز بالبطولة بالمستحق.

وكان بيليه، الذي تم نقله إلى المستشفى مؤخرا، متابعا لأحداث مونديال قطر 2022، وقال إن فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم كان سيسعد النجم الراحل دييغو مارادونا.

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وكتب بيليه عبر منصة تبادل الصور" إنستغرام" : تهانينا للأرجنتين، دييغو يبتسم الآن.

وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ أن نجح النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست في ذلك أمام ألمانيا الغربية عام 1966.

وأضاف: اليوم تواصل كرة القدم إخبارنا بقصتها، كالعادة بطريقة رائعة، ميسي يفوز بأول لقب كأس عالم وهو مستحق تماما.

وتابع بيليه: صديقي العزيز مبابي، سجل أربعة أهداف في النهائي، يالها من موهبة تشاهدها وتجعلك تأمل الكثير في مستقبل رياضتنا.

واختتم: ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب على الأداء الرائع في تلك البطولة، من العظيم أن نرى إفريقيا تشرق.