سكالوني يقدم عهداً إلى ميسي

تعهد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بحفظ مكان النجم ليونيل ميسي في قائمة المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2026 بعدما نجح قائد الفريق في الفوز باللقب في نهائيات مونديال قطر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الفائز بالكرة الذهبية ميسي، قد حقق حلمه برفع لقب كأس العالم في المرة الخامسة التي يشارك بها في تلك البطولة.
وكان اللاعب البالغ من العمر "35 عاما" قد ألمح خلال الاستعدادات أن تلك البطولة ستكون الأخيرة له، لكن سكالوني لم يفقد الأمل في ضمه ومشاركته في نسخة عام 2026.
وقال مدرب الأرجنتين عن ميسي الذي سيبلغ من العمر "39 عاما" في النهائيات المقبلة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك: في البداية نحتاج إلى الاحتفاظ بمكانه لكأس العالم المقبلة في 2026.
وأضاف: إذا أراد مواصلة اللعب، سيكون معنا، أعتقد أنه يحق له تقرير إذا ما كان سيواصل اللعب أم لا، أو ما يريد أن يفعل في مسيرته.
وتابع: أنه لشرف عظيم أن أدربه هو وزملاؤه في الفريق.
-
بيليه: مارادونا يبتسم الآنبعث النجم البرازيلي الأسطوري بيليه برسالة تهنئة للمنتخب الأرجنتيني عقب فوزه بكأس العالم لكرة القدم على حساب فرنسا 4 - 2 بضربات الترجيح في نهائي ... رياضة عالمية
-
ميسي: لا أصدق أنني فزت بكأس العالمقال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب ... رياضة عالمية
-
نيمار يهنئ ميسي بلقب كأس العالمأصبح ليونيل ميسي بطل العالم في المحاولة الخامسة والأخيرة له، وذلك عقب نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على فرنسا بضربات الترجيح في واحدة من أمتع ... رياضة عالمية