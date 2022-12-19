اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سكالوني وميسي عقب الفوز بالمونديال

سكالوني يقدم عهداً إلى ميسي

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعهد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بحفظ مكان النجم ليونيل ميسي في قائمة المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2026 بعدما نجح قائد الفريق في الفوز باللقب في نهائيات مونديال قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الفائز بالكرة الذهبية ميسي، قد حقق حلمه برفع لقب كأس العالم في المرة الخامسة التي يشارك بها في تلك البطولة.

وكان اللاعب البالغ من العمر "35 عاما" قد ألمح خلال الاستعدادات أن تلك البطولة ستكون الأخيرة له، لكن سكالوني لم يفقد الأمل في ضمه ومشاركته في نسخة عام 2026.

وقال مدرب الأرجنتين عن ميسي الذي سيبلغ من العمر "39 عاما" في النهائيات المقبلة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك: في البداية نحتاج إلى الاحتفاظ بمكانه لكأس العالم المقبلة في 2026.

وأضاف: إذا أراد مواصلة اللعب، سيكون معنا، أعتقد أنه يحق له تقرير إذا ما كان سيواصل اللعب أم لا، أو ما يريد أن يفعل في مسيرته.

وتابع: أنه لشرف عظيم أن أدربه هو وزملاؤه في الفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط