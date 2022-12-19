طلب اسم ميسي في قاعة مشاهير "ماراكانا"

تلقى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز مؤخرا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت يوم الأحد في قطر دعوة للانضمام إلى قاعة المشاهير في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل حسبما ذكرت البوابة الإخبارية لشبكة غلوبو سبورت البرازيلية.
ووفقا للشبكة، فمن المقرر أن يرسل مسؤولو الملعب الشهير دعوة رسمية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق يوم الاثنين.
قاعة المشاهير في ماراكانا هي منطقة مخصصة لتخليد لاعبي كرة القدم العظماء، حيث توجه الدعوة إليهم لوضع أقدامهم أو أيديهم، في حالة حراس المرمى في قالب من الجبس، على أن يتم عرضه بعد ذلك في الملعب.
وكان عدد من أساطير كرة القدم البرازيلية مثل بيليه وغارينشا ورونالدو، وضعوا بصماتهم في قاعة المشاهير ضمن مجموعة كبيرة من عمالقة الساحرة المستديرة.
ويعد ميسي هو اللاعب الأجنبي الثامن الذي توجه له الدعوة للانضمام إلى المجموعة التي تضم أيضا أسطورة الدفاع الألماني فرانز بيكنباور والنجم البرتغالي الراحل أوزيبيو.
وفي حال قبول ميسي الدعوة، فسيكون أول لاعب أرجنتيني يتم تكريمه في أعظم ملاعب البرازيل والعالم. وكان ميسي أهدر فرصة التتويج بكأس العالم على ملعب ماراكانا، بنسخة مونديال 2014 في البرازيل، عقب خسارة منتخب الأرجنتين صفر - 1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.
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