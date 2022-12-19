ميسي: لا أصدق أنني فزت بكأس العالم

قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وسجل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، هدفين في مباراة درامية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، من الفوز بها بركلات الترجيح.

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هذا الانتصار أنهى فترة انتظار الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم التي استمرت لـ36 عاما، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014 ، حيث كان ميسي مشاركا في نسخة 2014.

وبعد أن سجل 7 أهداف في البطولة وحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وضع ميسي يديه أخيرا على أكبر جائزة، وتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن سعادته.

وكتب على "إنستغرام" : حلمت بالتتويج باللقب في مرات عديدة، أردته بشدة لدرجة أنني لا أصدق أنني توجت به.

وأضاف: شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من دعمني ولكل من آمن بنا. أثبتنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما يقاتلون معا ويتحدون تصبح لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم.

وأكد: ميزة هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، هي قوة الجميع الذين قاتلوا لتحقيق نفس الحلم الذي كان أيضا حلم كل الأرجنتينيين. فعلناها !!.

وبعد حصوله على جائزة لاعب المباراة، كان من المتوقع أن يظهر ميسي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة ولكن غاب عن الحضور حيث تواصلت الاحتفالات مع الفريق.

ومع ذلك تحدث ميسي في الملعب عقب الفوز، وأكد على أن رغبته في الاستمرار بتمثيل منتخب بلاده واضحة.

وقال لـ"تي.واي.سي سبورتس" : استمتع بكوني في المنتخب الوطني، المجموعة، أريد الاستمرار في لعب بعض المباريات بصفتي بطلا للعالم.