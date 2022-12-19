ميسي يوضح حقيقة اعتزاله اللعب الدولي

استبعد ليونيل ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي، بعد تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مع المنتخب الأرجنتيني بالفوز على فرنسا 4 -2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 يوم الأحد على استاد لوسيل.

وقال ميسي الذي سجل هدفين في النهائي: أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم.

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وأضاف اللاعب الذي قاد الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها والأول لها منذ 36 عاما: كنت محظوظا بحصد كل الألقاب الممكنة في مسيرتي ، هذا اللقب كان الوحيد الذي ينقصني.

وختم نجم باريس سان جيرمان حديثه بالقول: أريد أن أصطحب هذا الكأس إلى الأرجنتين واستمتع به مع الجميع.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز مرتين ، إذ سبق للبرغوث أيضا أن حصد الكرة الذهبية في مونديال البرازيل 2014.

وتألق ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين كما أبدع كيليان مبابي في صفوف منتخب فرنسا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).

وفي حضور حوالي 89 آلف مشجع باستاد لوسيل، تقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 36 بعد هجمة مرتدة سريعة.

ولكن في الدقائق العشر الأخيرة تقمص كيليان مبابي دور البطولة وسجل هدفين في غضون دقيقتين لديوك فرنسا، حيث جاء هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 80 وبعدها بدقيقتين فقط سجل الهدف الثاني له ولبلاده بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد تسجيل التانجو الارجنتيني لهدف قاتل عن طريق ميسي في الدقيقة 109 لكن منتخب فرنسا حصل على ضربة جزاء ثانية، ترجمها مبابي إلى الهدف الثالث له (هاتريك) ولبلاده في الدقيقة 118.

ولجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية حيث أهدر كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتين لديوك فرنسا، مما مهد الطريق نحو تتويج التانجو الأرجنتيني باللقب.