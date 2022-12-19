نجوم إنجلترا: ميسي أنهى نقاش "الأفضل عبر التاريخ"

يعتقد مجموعة من لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين أن فوز الأرجنتين بكأس العالم أنهى النقاش حول أفضلية ليونيل ميسي عبر التاريخ، معتبرين إياه "الأفضل على الإطلاق".

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا 4-2 بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الأشواط الأصلية والإضافية، إذ سجل 7 أهداف في البطولة وصنع 3.

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وكتب الثنائي ديكلان رايس وتامي أبراهام لاعبا منتخب إنجلترا عبر "تويتر": ميسي الأفضل على الإطلاق، بينما احتفل النجم الإنجليزي الدولي السابق آلان شيرر بفوز الأرجنتين وميسي عبر تغريدة .

ويرى جيمي كاراغار مدافع إنجلترا وليفربول السابق أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، وكتب: ميسي أولاً ومارادونا ثانياً.

وكتب الملاكم جيك بول والذي تحول إلى "يوتيوبر": ميسي أعظم رياضي عبر كل العصور.

