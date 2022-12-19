نيمار يهنئ ميسي بلقب كأس العالم

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أصبح ليونيل ميسي بطل العالم في المحاولة الخامسة والأخيرة له، وذلك عقب نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على فرنسا بضربات الترجيح في واحدة من أمتع المباريات في تاريخ البطولة.
واحتفل ميسي مع زملائه بالفوز الذي طال انتظاره، فيما حرص البرازيلي نيمار، زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي على تهنئته بالفوز باللقب على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وكتب نيمار عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: تهانينا أخي.
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