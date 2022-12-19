اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميسي نيمار
نيمار وميسي

نيمار يهنئ ميسي بلقب كأس العالم

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصبح ليونيل ميسي بطل العالم في المحاولة الخامسة والأخيرة له، وذلك عقب نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على فرنسا بضربات الترجيح في واحدة من أمتع المباريات في تاريخ البطولة.

واحتفل ميسي مع زملائه بالفوز الذي طال انتظاره، فيما حرص البرازيلي نيمار، زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي على تهنئته بالفوز باللقب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب نيمار عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: تهانينا أخي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط