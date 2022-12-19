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تقرير يوفنتوس
يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس أكثر ناد توج لاعبوه بكأس العالم

تورينو - د ب أ
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ذكر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أنه أكثر الأندية التي تضم لاعبين توجوا بلقب كأس العالم، بواقع 27 لاعبا، وذلك بعد أن توج أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس بلقب مونديال قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد.

ويأتي فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بعدما توج 24 لاعبا باللقب، ويأتي خلفه إنتر ميلان بـ21 لاعبا.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي 2 - 4 بركلات الترجيح ليتوج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى له منذ عام 1986.

وكان من الممكن أن يتصدر بايرن القائمة لو فاز المنتخب الفرنسي باللقب في قطر، حيث يتواجد في فرنسا أربعة لاعبين من بايرن هم دايو أوباميكانو، وبنيامين بافارد، وكينغسلي كومان، ولوكاس هيرنانديز.

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