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منتخب فرنسا خلال ركلات الترجيح

إساءات عنصرية تجاه لاعبي فرنسا بعد خسارة كأس العالم

العربية. نت
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تعرض ثلاثي المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، كينغسلي كومان وراندال كولو مواني وأوريليت تشواميني، إلى إساءات عنصرية وصفت بالشنيعة، عقب خسارة "الديوك" لقب نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، يوم الأحد.

وفشل المنتخب الفرنسي في تحقيق اللقب الثالث، حيث خسر ركلات الترجيح أمام الأرجنتين بنتيجة 2-4 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من زمن اللقاء بالتعادل 3-3.

وأهدر لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد كومان وتشواميني ركلتي ترجيح، فيما أضاع كولو مواني، لاعب إينتراخت فرانكفورت، فرصة ذهبية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، كانت يمكن أن تمنح فرنسا اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها: ترك المتصيدون المثيرون للاشمئزاز سلسلة من الرموز التعبيرية على حسابات الثلاثي وعدد من التعليقات المهينة، ودفعت التعليقات تشواميني وكولو مواني إلى تعطيل حساباتهما لفترة وجيزة.

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