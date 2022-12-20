استقبال مهيب لنجوم المغرب بعد العودة إلى الرباط

نزل مئات الآلاف من الشعب المغربي لاستقبال وتحية المنتخب الوطني لكرة القدم الذي عاد يوم الثلاثاء إلى البلاد، بعد مشاركة تاريخية في كأس العالم في قطر أنهاها بالحصول على المركز الرابع.



ووجد المنتخب الوطني المغربي الآلاف في استقباله داخل المطار وخارجه قبل أن يستقل اللاعبون والجهاز الفني حافلة مكشوفة تحمل العلم المغربي وعبارة "ديما مغرب".



وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير المغربية التي ارتدت قمصانا بأسماء نجومها المفضلين مع رفع العلم الوطني.



ووثق لاعبو المنتخب المغربي لحظات الاحتفاء الشعبي المهيبة ومن بينهم حكيم زياش ونصير مزراوي بعد وصولهما بطائرة خاصة.



ومرت حافلة منتخب المغرب بأبرز الساحات في مدينتي سلا والرباط قبل أن تتوجه للقصر الملكي وسط العاصمة لحضور مراسم الاستقبال الملكي.





مادة اعلانية