شاهد.. احتفال ميسي بكأس العالم كاد يتحول لـ"كارثة"

كاد احتفال ليونيل ميسي وزملائه بالفوز بكأس العالم 2022 يتحول إلى مأساة بعدما اعترضهم كابل كهربائي أثناء تواجدهم على متن حافلة مكشوفة بعد العودة إلى الأرجنتين للاحتفال بالحصول على لقب أبطال العالم بعد انتظار 36 عاماً.

وبقي آلاف المشجعين مستيقظين في ساعات الصباح الأولى لتحية أبطال العالم بعد وصولهم إلى بوينس آيرس، وأظهرت لقطات تلفزيونية اعتراض كابل كهربائي ميسي وباريديس ودي ماريا ودي باول أثناء تواجدهم على حافة الحافلة المكشوفة، ما كاد ينذر بوقوع كارثة حقيقية، لكن دي باول اكتشف الأمر في اللحظة الأخيرة وينحي الرباعي للمرور بسلام تحت الكابل الكهربائي.

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وتظهر اللقطات التلفزيونية المصورة ميسي، الذي كان يمسك بكأس العالم، بملامح مرتبكة ومذعورة بعد تفادي الكابل الكهربائي قبل أن يبدأ بالضحك من الصدمة.

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاثاء إجازة رسمية للسماح للجماهير بالاحتفال مع لاعبي المنتخب بكأس العالم.

