فينغر: منتخب ألمانيا بحاجة إلى مهاجم كبير

بوسع منتخب ألمانيا أن يلعب دورا بارزا مجددا حينما يستضيف كأس أوروبا "يورو 2024" رغم خروجه المخيب للآمال من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر، لكنه بحاجة ماسة لمهاجم كبير، وفقا للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.

وصرح فينغر، الذي تولى تدريب فريق أرسنال الإنجليزي لفترة طويلة، قبل أن يشغل الآن منصب مدير التطوير العالمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويترأس مجموعة الدراسة الفنية لمونديال قطر، للصحافيين بأن ألمانيا ينبغي أن تكون من بين المرشحين للتتويج باللقب القاري.

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وقال فينغر "لا يزال الفريق بحاجة للقليل من الوقت للعودة إلى القمة، لكنه سيكون بالتأكيد أحد المرشحين مرة أخرى للفوز بـ"يورو 2024" على أرضه، أرى ذلك في ظل النشوة التي تحيط بالفريق، وأيضًا لأن لديه لاعبين من الطراز العالمي، خاصة في خط الوسط وعلى الجناحين.

وأشار فينغر: ليس من قبيل المصادفة أن يكون لدى منتخب ألمانيا الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرحلة المجموعات في المونديال الأخير، ولكن يتعين عليه العمل لتطوير أدائه الهجومي لترجمة تلك الفرص لأهداف.

ويرى فينغر أن المنتخب الألماني يعاني من مشكلة، إذ قال: لا أرى أي مهاجمين من الطراز العالمي في الدوري الألماني، لأن معظم فرق البطولة تعتمد على لاعبين أجانب في مركز قلب الهجوم.



وواصل: في الماضي، كان لدى كل نادٍ ألماني مهاجم كبير في صفوفه، والآن لدى بايرن ميونخ الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، وبوروسيا دورتموند لديه الإيفواري سيباستيان هالر والفرنسي أنتوني موديست، وبوروسيا مونشنغلادباخ يعتمد على الفرنسي ماركوس تورام، وباير ليفركوزن يستعين بالتشيكي باتريك شيك وهكذا.