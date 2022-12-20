ماتيوس يشيد بميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

أشاد لوثر ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وحطم ميسي الرقم القياسي الذي كان يحمله ماتيوس، كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، وذلك عندما شارك في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، التي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين 4 - 2 بركلات الترجيح على منتخب فرنسا، عقب تعادلهما 3 - 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب "لوسيل" الأحد.

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ولعب ماتيوس 25 مباراة خلال مسيرته في كأس العالم، كان أبرزها نهائي مونديال إيطاليا عام 1990، الذي انتهى بفوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني بقيادة دييغو مارادونا، قبل أن يكسر ميسي رقمه، عقب خوضه لقائه الـ26 مع منتخب الأرجنتين.

وكال ماتيوس المديح لميسي في عموده في مقاله عبر موقع "سكاي" حيث قال: يا له من لاعب! يا له من نجم! كيف قاد هذا الفريق إلى اللقب وهو في الخامسة والثلاثين من العمر. إنه أمر لا يمكن وصفه بالكلمات.

وأضاف ماتيوس: إذا كانت هناك حاجة إلى أي شيء لجعله خالدا لدى جمهوره، فقد حقق ذلك الآن. يمكننا أن نكون سعداء وممتنين لتجربته وأن نستمر في الإعجاب به.

ولم يرغب ماتيوس في الدخول في جدل بشأن ما إذا كان ميسي الآن بات أعظم لاعب على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، حيث أشار: ميسي هو بالتأكيد الأفضل في هذه الألفية وأحد أعظم الرياضيين الذين رأيناهم على الإطلاق.

وأضاف النجم الألماني المعتزل أن منتخب الأرجنتين كان يستحق الحصول على اللقب لأنه: أفضل فريق في هذه البطولة الرائعة. موضحا أنه كان سعيدا لهذا البلد المجنون بكرة القدم.



وصرح ميسي بأن نهائيات كأس العالم له في قطر ستكون الأخيرة في مسيرته الكروية، لكن ماتيوس قال إنه لن يتفاجأ إذا ظهر ميسي في النسخة المقبلة للمونديال عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.