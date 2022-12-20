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مبابي يحيي الجماهير الحاضرة

ماكرون يطلب من لاعبي فرنسا مقابلة الجماهير

العربية.نت
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كشف نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تدخل ليطلب من لاعبي المنتخب لقاء الجماهير، بعد هزيمتهم في نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

وقال لو غريت في بيان لوكالة "فرانس برس" إن اللاعبين أرادوا في البداية العودة مباشرة إلى منازلهم الاثنين بعد خسارتهم بركلات الترجيح 2-4 الأحد في نهائي دراماتيكي انتهى 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأضاف: تحت وطأة خيبة الأمل والحزن وهذه المشاعر الصعبة، فهمت هذا الخيار واحترمته، لكن الوضع تغيّر عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا بعد حديث مع الرئيس الذي أراد لحظة تواصل مع الجماهير. بطبيعة الحال قبلت بذلك أنا والفريق.

وبعد يوم من التصريحات المتناقضة، ظهر اللاعبون في نهاية المطاف لبضع دقائق مساء الاثنين على شرفة فندق كريون الفخم في ساحة "لا كونكورد" التاريخية.

واحتشد حوالي 50 ألف شخص في الساحة العامة للتلويح والتهليل وغناء النشيد الوطني، وانتظر الكثيرون لأكثر من أربع ساعات في الظلام والبرد.

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية، تذمر البعض من أن اللاعبين كانوا بالكاد على مرأى منهم وهم يلوحون من الشرفة خلف سيارات الشرطة.

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