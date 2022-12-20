مانشستر يونايتد يمدد عقود "الرباعي" لموسم واحد

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تفعيل بند التجديد لعام واحد في عقود لاعبيه ماركوس راشفورد ولوك شاو وديغو دالوت وفريد، ليضمن استمرارهم حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك وفقاً للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وربطت تقارير صحافية بين راشفورد ونادي باريس سان جيرمان، بصفته هداف نادي مانشستر بتسجيله ثمانية أهداف هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، بجانب تسجيله ثلاثة أهداف لمنتخب إنجلترا ليساهم في بلوغه دور الثمانية في مونديال قطر 2022.

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وتدرج راشفورد (25 عاماً) في قطاعات الناشئين في مانشستر قبل مشاركته مع الفريق الأول في موسم 2015 -2016 حيث سجل 101 هدف خلال 322 مباراة.

وشارك الظهير الأيسر شاو في 228 مباراة مع مانشستر منذ انتقاله من صفوف ساوثهامبتون في 2014، بينما ويتواجد الظهير الأيمن البرتغالي دالوت ولاعب الوسط البرازيلي فريد مع مانشستر منذ 2018.